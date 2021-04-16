Интерпромбанк лишили лицензии

https://static.news.ru/photo/3a2baa80-9e84-11eb-bf13-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Интерпромбанк». Он является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% их средств, но не более 1,4 млн рублей.

На протяжении 2020 года наблюдалось снижение ликвидных активов до критического уровня в условиях роста судебных исков в существенном объёме к банку от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам, — говорится в сообщении ЦБ.

По величине активов этот коммерческий банк занимал 151-е место в банковской системе РФ. По итогам 2020 года кредитная организация получила убыток в 3,9 млрд рублей, что составило 57% от величины её капитала.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Интерпромбанком деятельности на рынке ценных бумаг.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» из Екатеринбурга. «Нейва» неоднократно нарушала федеральные законы, в отношении банка ранее вводились ограничительные меры на осуществление ряда операций. Также регулятор уточнил, что в банке проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. В настоящее время в банке назначена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Нейва» был основан в 2009 году. По состоянию на 1 марта 2021 года он занимал 181-е место в рейтинге российских банков по активам, за время своего существования поднявшись с 975-го места.