https://static.news.ru/photo/235e6754-5937-11ea-b5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи после начала торгов 27 февраля потерял по сравнению с предыдущей сессией 1,5%. Показатель составил 2972,4 пункта. РТС снизился на 2,5% — до 1424,92 пункта.

Доллар подорожал на 25 копеек — до 65,72 рубля за единицу. Евро прибавил 36 копеек, до 71,64 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% — до $51,94 за баррель. Ниже $52 за баррель цена нефти опускалась последний раз 26 декабря 2018 года. WTI дорожает на 0,37% — до $51,62 за баррель после резкого падения на $1,95. Аналитики продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса нового типа в Китае на рынок.

Динамику рынка по-прежнему определяют новости о движении инфекции по планете, считает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер. Он отметил, что главным в данном вопросе является распространение недуга в ряде ключевых стран — производителей нефти, к которым относятся Иран и Оман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фондовые индексы США обвалились 24 февраля более чем на 3,3% из-за опасений сильного влияния на мировую экономику вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% — третье по величине за всю историю его расчётов. В результате потери в 2020 году составляют теперь 2%. Индекс составил 27960,8 пункта.