https://static.news.ru/photo/5733d2d2-57aa-11ea-986e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Фондовые индексы США обвалились 24 февраля более чем на 3,3% из-за опасений сильного влияния на мировую экономику вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% — третье по величине за всю историю его расчётов. В результате потери в 2020 году составляют теперь 2%. Индекс составил 27960,8 пункта.

Standard & Poor’s 500 потерял за день 111,86 пункта (3,35%) и достиг отметки в 3225,89 пункта. Nasdaq Composite после торговой сессии рухнул на 355,31 пункта (3,71%) — до 9221,28 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли отметки $56,51 за баррель по данным на 25 февраля. Рост составил 0,37% по сравнению с предыдущей сессией. 24 февраля фьючерсы обвалились на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

WTI дорожает на 0,37% — до $51,62 за баррель после резкого падения на $1,95. Аналитики продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса нового типа в Китае на рынок.

Российский рубль резко дешевеет по отношению к доллару и евро, отыгрывая ухудшение ситуации со вспышкой коронавируса нового типа. Стоимость евро превысила 70 рублей впервые с 10 февраля и составила 70,29 рубля, передаёт МосБиржа, писал NEWS.ru.