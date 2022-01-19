Индекс МосБиржи продолжил падение на открытии торгов

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился на 3%, до 3228,22 пункта, следует из данных биржи. К 10.18 мск индекс отыгрался и достиг 3348,93 пункта. Накануне индекс опускался до минимума с апреля 2021 года.

Долларовый индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии потерял 1,6% и в 10:00 мск находился на уровне 3276,57 пункта.

В лидерах снижения значатся акции таких компании как «ВКонтакте» (-2,84%), «Аэрофлот» (-2,42%) и «Газпром» (-1,76%).

Доллар растет на 0,37%, до 76,97 рублей, евро — на 0,12%, до 87,2 рублей.

Накануне, к 10:56 индекс МосБиржи находился на уровне 3494,14 пункта (-1,85%). Индекс РТС падал на 2,08%, до 1 444,87 пункта.

Причиной стремительного падения российского фондового рынка стало осложнение геополитической обстановки. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.