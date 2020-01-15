https://static.news.ru/photo/8ea5758e-3835-11ea-9643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи после открытия торгов прибавил по сравнению с предыдущей сессией 0,41%. Показатель достиг 3145,44 пункта. РТС демонстрирует рост на 0,72% — до 1613,89 пункта.

Курс доллара к рублю понизился на 0,25 копейки, до 61,42 рубля. Курс евро уменьшился на 0,5 копейки, до 68,52 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти эталонных марок растёт после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 0,67% и достигли отметки в $64,43 за баррель.

Цена фьючерса на WTI за февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,71% — до $58,22 за баррель.

Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.