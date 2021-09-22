Игра на «прибывание»: новый инструмент борьбы с мошенниками от ЦБ

Мегарегулятор российского финансового рынка — Центробанк — всё чаще подвергается критике. Вопросы вызывают не только денежно-кредитная политика и не слишком эффективная борьба с инфляцией, но и малообъяснимые инициативы. Очередная идея ЦБ — предложение усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы. И всё ради борьбы с мошенниками. NEWS.ru разбирался, не навредит ли новое начинание ЦБ добросовестным клиентам банков.

Тотальный контроль

Центробанк предлагает банкам усилить контроль за операциями по пополнению карт через банкоматы и терминалы. В ЦБ считают эту меру необходимой для борьбы с мошенничеством. Речь идёт о схемах, при которых под действием телефонных звонков жертва аферистов снимает деньги со своего счёта, несёт их в банкомат или терминал и через них пополняет карту или кошелёк мошенников. Так называемые антифрод-процедуры, которые выявляют подозрительные транзакции, работают со стороны банка-получателя и сейчас. ЦБ хочет, чтобы антифрод применялся ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.

Для справки: во втором квартале 2021 года мошенники «увели» с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей, совершив свыше 236,9 тысячи денежных переводов без согласия клиентов. Банки вернули только 7,4% украденных средств. Для хищения денег злоумышленники в основном использовали обманные методы: телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.



Для сравнения: в 2019 году объём всех операций, совершённых без согласия клиентов (физических и компаний), составил почти 6,5 млрд рублей, а количество таких операций — 576 тысяч. И это за целый год. А теперь почти 240 тысяч — всего за один квартал. Проблему следовало решать не вчера и не месяц назад, а как минимум года два назад.

Участники рынка считают, что усиливать проверки необходимо, однако как это делать, сегодня непонятно — критерии слишком размыты. Под «раздачу» рискуют попасть честные клиенты, вносящие средства на счёт через банкомат или терминал: подобные платежи невозможно блокировать из-за того, что банк не знает, кто делает перевод, и невозможно обратиться за подтверждением намерений.

Нежелательное внимание

Желание ЦБ усилить контроль за пополнением карт можно было бы воспринять как хорошую новость, если бы не последние малообъяснимые «инициативы» регулятора вроде «методических рекомендаций» по повышению внимания к карточным переводам физлиц, полагает экономист Никита Кричевский. Рекомендаций, которые банки пока не спешат исполнять, напомнил он.

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По сути, всё вполне логично. Мошенники действительно иногда действуют через внесение наличных на счета третьих лиц. Но не получится ли так, что злоумышленники опять выйдут сухими из воды, а пострадавшими станут обычные кардхолдеры, задумавшие внести на свои карты энное количество рублей, задался вопросом эксперт.

Банкоматы-то с функцией распознавания мошеннических схем ещё не знакомы, — написал Кричевский в своём Telegram-канале .

Фактически в распоряжении банков имеется два механизма борьбы с мошенниками, которые получают деньги от своих жертв через банкомат —задержание переводов и использование сведений ЦБ о мошенниках. Вряд ли первый способ понравится клиентам банков. Второй механизм не слишком эффективен: информация о злоумышленниках, поступающая в банки от ЦБ, быстро устаревает.

Антифрод и искусственный интеллект

Как рассказал NEWS.ru ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, с помощью пополнения карт через терминалы производится крайне небольшое количество мошеннических действий. Случаи переводов через банкоматы или мошеннические действия путём «мотивирования» жертвы пополнить ту или иную карту, скорее, исключения из правил, пояснил юрист. Гораздо актуальнее, по словам эксперта, банковские переводы, в частности, на неэмбоссированные карты.

К тому же пока непонятно, как именно Центробанк предлагает банкам усиливать контроль за движением средств через банкоматы и отслеживанием этих переводов.

К сожалению, искусственный интеллект ещё не обучили определять, не может ли клиент стать жертвой мошенников или вымогателей из-за пополнения карт, — отметил Павел Уткин.

По мнению эксперта, история де-факто должна упираться в другой, более внятный тезис ЦБ — отслеживание счетов, на которые регулярно поступают переводы, и фактически единственный затратный пункт по этим счетам — это снятие наличных. И здесь стоит подумать, как изменить «антиотмывочный» 115-ФЗ для того, чтобы банк или регулятор мог максимально быстро их блокировать и ускорять процесс возврата средств жертвам мошенничества, считает юрист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

То, что предлагает ЦБ сейчас, с большей вероятностью приведёт к блокировкам карт порядочных граждан, уверен он.

Механизм действия антифрод системы, позволяющей оценить перевод денежных средств с точки зрения возможных мошеннических атак, применяют сами же мошенники, заявила NEWS.ru доцент департамента правовых дисциплин юридического факультета университета «Синергия» Лариса Крушанова. И судя по объёму похищенных денег (3 млрд рублей за три месяца), у них это неплохо получается.

Во всяком случае, лучше, чем у ЦБ — противостоять накапливаемому общественному недовольству его действиями.

Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы, особенно в период организации работы нового состава Госдумы, любые предложения регулятора будут как минимум тщательно рассматриваться и, как вариант, отправляться на доработку. Уж слишком сырыми и непродуманными они выглядят.