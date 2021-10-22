«Идиотские меры»: в ГД оценили повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 7,5%

У специалистов Центробанка России (ЦБ РФ) «на уме только одно — таргетирование инфляции», и делается это «исключительно идиотскими методами» — повышением ключевой ставки и курса иностранной валюты (доллара и евро), рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред парламентского комитета по экономической политике Николай Арефьев. Политик добавил, что не думал, что в ЦБ РФ решатся повысить ключевую ставку 22 октября на 0,75 процентного пункта, до 7,5%.

Инфляцию они (ЦБ РФ. — NEWS.ru) таргетируют исключительно идиотскими методами — только повышением ключевой ставки либо повышением курса доллара/евро. Других мер они не знают. Инфляция, вообще-то, таргетируется увеличением товарной массы. Чем больше товаров, тем они дешевле. Но дело в том, что никак этого понять не хотят ни правительство, ни ЦБ РФ. А в результате их действия только усугубляют инфляцию. Сейчас они поднимают ключевую ставку — кредитные ресурсы становятся дороже, — подчеркнул Арефьев.

Собеседник отметил, что кредиты «всё равно придётся брать», однако повышение ключевой ставки повлияет на себестоимость выпускаемой продукции.

Тот товар, который вчера был дешевле, сегодня, учитывая новую ставку, подорожает. Если наша продукция стала дороже, то станет и менее востребованной на рынке, её меньше начнут брать. Зарплата у людей, производящих эту продукцию, уменьшится. И всё идёт к одному — снижению уровня жизни, который и так за семь лет рухнул на 12%. Замедлится рост экономики, повысится инфляция. Они (ЦБ РФ. — NEWS.ru) всё делают наоборот. Их идеология — если денег людям не давать, они покупать не будут, а если они покупать не будут, значит, цена будет снижаться, — заявил депутат.

По словам Арефьева, «ни одна страна мира не повышает ключевую ставку, депозитные ставки даже идут на нулевой процент, а кредитные ставки на уровне 1%».

ЦБ РФ повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Теперь она составляет 7,5% — это максимум с лета 2019 года. Как передаёт регулятор, это поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.