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Хватит на всё: финансист рассказал о правильном накоплении денег

03:03, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что несоблюдение финансовой дисциплины ведёт к потере десятков тысяч рублей ежегодно, сообщает агентство ПРАЙМ.

Кричевский отметил, что необходимо анализировать свои расходы и по возможности сокращать некоторые траты. Так, сэкономить пару тысяч рублей в месяц можно, если кофе из кафе по дороге на работу заменить на домашний.

После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами — по большому счёту в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, или чтобы переплата была максимально скромной, — считает финансист.

Он добавил, что запас на чёрный день должен составлять заработок от трёх месяцев до года. Уберечь финансовую подушку от инфляции и девальвации можно, если хранить накопления в нескольких валютах, подчеркнул Кричевский.

Ранее стало известно, что россиянам объяснили их главные ошибки финансового характера. В топе самых популярных оказались отсутствие накоплений, инвестирование без необходимых знаний и отсутствие финансового планирования. Об этом рассказала технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

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