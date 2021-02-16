Хуснуллин призвал расширить льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/6fbe8412-7060-11eb-bedd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программу льготной ипотеки в России нужно расширить за счёт включения в неё строительства частных домов, считает зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. По его мнению, без выгодного кредитования не получится достигнуть запланированных показателей застройки.

Без доступной ипотеки будет невозможно выполнить ту амбициозную программу строительства 1 млрд кв. метров жилья, которая стоит перед нами. На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство, — сообщил URA.RU Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что эту проблему нужно решать как можно скорее, и пообещал оперативно проработать возможность выделения дополнительных средств под эту программу в текущем году.

Как писал NEWS.ru, ранее с идеей распространить льготную ипотеку на индивидуальное строительство к Хуснуллину обратился депутат Госдумы Василий Власов. Депутат рассказал, что президент ранее поставил задачу поддержать индивидуальное строительство в РФ. Сейчас в России запущен пилотный проект, суть которого заключается в предоставлении льготы семьям, где один из родителей моложе 36 лет с детьми не старше 19 лет. Власов подчеркнул, что одна программа не может покрыть спрос на рынке и уж тем более не может стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в стране в целом.

При этом в Центробанке уверены, что России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.