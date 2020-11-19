Экономист спрогнозировал доллар за 45 рублей

https://static.news.ru/photo/197a44fe-2af8-11eb-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Михаил Хазин заявил, что рубль может укрепиться до уровня, при котором за доллар будут давать 45 рублей. При этом, по его словам, не следует ждать евро по 55 рублей.

Экономист отметил, что свой прогноз об ослаблении американской валюты делает исходя из данных работавших в США валютных спекулянтов, сообщает «Москва 24».

По мнению Хазина, доллар в настоящее время переоценён, а значит, можно ожидать возвращения к его реальной стоимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ни евро, ни тем более доллар в будущем году не станут самой выгодной стратегией: первое место по доходности на Западе сулят рублю. Впрочем, российские эксперты объясняют всё это просто: речь идёт о продажах. NEWS.ru разбирался, кто готовится заработать на обвале российской валюты.