Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова рассказала, что сумма задолженности грузинских авиаперевозчиков за аэронавигационное обслуживание выросла.
Петрова отметила, что вопрос урегулирования долга обсуждался ещё десять лет назад, тогда и был составлен график погашения задолженности перед «Госкорпорацией по ОрВД», но с 2008 года платежей по нему так и не поступало, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, перелёты из России в Грузию подорожали на 31–55% после запрета на прямое авиасообщение, который действует ровно месяц.