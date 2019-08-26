https://static.news.ru/photo/c37d5db6-c865-11e9-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова рассказала, что сумма задолженности грузинских авиаперевозчиков за аэронавигационное обслуживание выросла.

Петрова отметила, что вопрос урегулирования долга обсуждался ещё десять лет назад, тогда и был составлен график погашения задолженности перед «Госкорпорацией по ОрВД», но с 2008 года платежей по нему так и не поступало, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, перелёты из России в Грузию подорожали на 31–55% после запрета на прямое авиасообщение, который действует ровно месяц.