Греф заявил о небывалом переизбытке денег в мире

https://static.news.ru/photo/c5f748b6-a33f-11eb-9d60-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Президент «Сбера» Герман Греф считает, что в данный момент в мире наступило «золотое время» для первичного размещения акций на бирже (IPO) и такого избытка денег на рынке мир раньше не знал. Об этом он заявил в интервью РБК.

Сейчас золотое время для IPO. Я бы его, конечно, использовал в силу того, что такого избытка на денежном рынке мир раньше не знал. Продаётся всё что угодно, и продаётся с какими-то безумными мультипликаторами, — сообщил Греф.

При этом он предостерёг инвесторов от необдуманных вложений средств, так как на рынке сформировался «большой пузырь».

Греф не считает, что российскому рынку грозит серьёзное падение, а вот на американском, на его взгляд, возможна «серьёзная коррекция», в частности на рынке bigtech.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что в России розничные инвесторы смогут получить наибольшую доходность при помощи ценных бумаг. Этот рынок он назвал надёжным инструментом, обеспечивающим неплохие результаты. По его словам, также стоит вкладываться в приносящие прибыль облигации. В частности, речь идёт об облигациях федерального займа. Они могут принести свыше 7% прибыли. Нечаев подчеркнул, что бумаги частных компаний или негосударственные акции способны приносить до 8–9%.