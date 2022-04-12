Гознак: внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса

Внедрение новых рублёвых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса, заявил РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. Он добавил, что этот процесс был уже отработан на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.

Будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создаётся. Никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно, — пояснил Трачук.

Он рассказал, как будет проходить процесс ввода в обращение новых банкнот. Сначала ЦБ официально объявит об этом, после экземпляры купюр передадут организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и другого оборудования. Банкноты поступят в обращения лишь спустя несколько месяцев после того, когда всю технику адаптируют.

Ранее Трачук сообщил, что модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые. Он отметил, что образ банкноты — это тоже защитный признак. По его словам, это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания.

Трачук добавил, что это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа.