Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для самозанятых

https://static.news.ru/photo/3a9d1ca2-c921-11eb-b14c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволит самозанятым в тяжёлых жизненных ситуациях уменьшить или приостановить выплаты по ипотечному кредиту сроком до полугода. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В настоящее время в случае сложной жизненной ситуации самозанятые не могут претендовать на ипотечные каникулы, ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате они фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо, — цитирует пресс-служба спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Для самозанятых был утверждён перечень документов, подтверждающих снижение доходов. Это справка о полученных доходах и удержанных суммах налога; справка о состоянии расчётов по налогу на профессиональный доход; книга учёта доходов, расходов и хозяйственных операций ИП и другие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки обязаны обосновывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул гражданам. При отсутствии объяснений заёмщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке. Введение закона даст клиентам правовые гарантии и возможность отстаивать свои потребительские права. Кроме того, данная мера повысит ответственность организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора.