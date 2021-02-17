Госдума поддержала идею о повышении штрафов за угрозы при взыскании долгов

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за использование угроз при взыскании долгов. Также законопроект предполагает привлечение к ответственности за применение угроз и других противоправных действий не только самих коллекторов, но и кредитные организации.

Действующие в РФ законы запрещают применять психологическое давление в адрес должника при попытке взыскать с него просрочки по платежам. Новый законопроект предлагает повысить штрафы за соответствующие нарушения для должностных лиц — до 200 тысяч рублей с возможным отстранением от работы на срок до шести месяцев, для юрлиц — до полумиллиона рублей. Сейчас для должностных лиц максимальный штраф составляет 100 тысяч рублей, а для организаций — 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Дела о нарушении данных нормативов будут рассматривать представители Федеральной службы судебных приставов.

Представителям кредитных организаций и коллекторам запрещено оказывать давление на должников, оскорблять их, угрожать или раскрывать данные об их долгах или другие персональные сведения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в конце 2020 года был зафиксирован рост на рынке взыскания долгов в РФ. Жители России увеличили среднюю сумму платежа, а также стали чаще обещать коллекторам погасить долги и выполнять обещания.