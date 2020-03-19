https://static.news.ru/photo/e84ac9ce-69ed-11ea-a12a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят в 2020 году направлять бюджетные средства на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в федеральный бюджет. Это даст возможность правительству оперативно принимать меры для поддержки экономики и социальной сферы.

Борьба коронавирусом в стране требует экстренных средств, использования инструментов, которые не могли быть созданы, — цитирует РИА Новости автора законопроекта, главу Комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова.

После принятия закона кабмин сможет за счёт перераспределения ассигнований увеличивать средства резервного фонда и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавируса.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что кабмин и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка. Он напомнил, что в стране созданы финансовый резерв в 300 млрд рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. Премьер-министр также сообщил, что у правительства РФ имеется антикризисный план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики.