Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/16d8ca1e-c287-11eb-98a5-96000091f725_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Государственный долг РФ за I квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей. В Счётной палате подсчитали, что это 17% ВВП, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объёма ВВП), — говорится в аналитической записке ведомства.

Аудиторы также указали на рост внутреннего долга. Он увеличился на 683 млрд рублей, или на 4,6%, до 15,434 трлн рублей. При этом внешний долг на 1 апреля составил $56,1 млрд. Он снизился на $598,3 млн долларов, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января. В рублёвом эквиваленте с начала года внешний долг вырос на 58,3 млрд рублей, или на 1,4%, составив 4,247 трлн рублей.

За январь–март 2021 года расходы бюджета на обслуживание госдолга увеличились на 39% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Они составили 238,5 млрд рублей, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Объём вложений сократился на 130 млрд рублей, однако участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ по-прежнему держится на высоких уровнях.