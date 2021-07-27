Это не предел: ставки по вкладам потянулись вверх

В России увеличилась средняя максимальная ставка по депозитам. Во второй декаде июля она достигла максимума с мая прошлого года — 5,46%. Но это не предел, считают эксперты. После очередного повышения ключевой ставки ЦБ проценты по вкладам продолжат расти. Ожидается, что часть денег россияне перенаправят с потребления на сбережения. Возможно, кто-то откажется от более рисковых инвестиций на фондовом рынке, хотя специалисты в это не слишком верят. NEWS.ru узнал, стоит ли открывать вклад прямо сейчас или подождать лучших условий.

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во второй декаде июля они выросли с 5,3% до 5,46%.

Оценку ставок по вкладам ЦБ проводит на основе анализа предложения 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Тинькофф, МКБ и Совкомбанк. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам — это своего рода ориентир для отечественного рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2%.

5,46% — это максимальное значение с первой декады мая прошлого года, когда ставка составила 5,5%.

Тренд на снижение процентов по депозитам начался в первом квартале 2019 года на фоне падения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ. Минимальных исторических значений этот показатель достиг в начале октября 2020 года — 4,33%, после чего ставки начали постепенно расти.

NEWS.ru

Из-за рекордно низких показателей перспектива держать деньги на банковских депозитах стала не только невыгодной, но и убыточной. Впервые за многие годы доход по депозитам перестал покрывать даже инфляцию, которая по итогам 2020-го составила 4,9%. В 2019 году ставки по вкладам тоже не были высокими, однако можно было найти предложения с доходностью 6–6,5%, при этом инфляция составляла всего 3%.

Падение ставок по вкладам привело к тому, что россияне стали активнее нести деньги на фондовый рынок. К концу декабря 2020 года число частных инвесторов на МосБирже выросло до 8,5 млн, причём 5 млн пришли на биржу именно в коронакризисный год. По состоянию на июнь 2021-го общее число инвесторов физлиц перевалило за 12,7 млн человек.

Несмотря на всю привлекательность фондового рынка, банковский депозит остаётся самым надёжным инструментом для инвестирования, хотя в чистом виде инвестиционным продуктом его можно назвать с натяжкой.

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко не верит в то, что произойдёт переток денег частных инвесторов с биржи во вклады. За период низких ставок тот, кто ушёл на биржу, научился разбираться в инструментах, говорит он. А учитывая, что ставки растут не только по вкладам, но и на всём финансовом рынке в целом, смысла выходить из действующих инструментов просто нет.

Даже консервативные облигации, выпускаемые государством или госкомпаниями, дают больший доход, чем вклады, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Совсем другое дело — инвестиции в недвижимость. По словам Лашко, застройщики сейчас на стадии котлована продают квартиры фактически по цене готового жилья. Возможностей для спекуляций на этом рынке гораздо меньше, чем ещё два-три года назад. Рынок вырос, и непонятно, куда «пойдёт» дальше.

Инвесторам в недвижимость как раз имеет смысл положить средства на вклады как на короткий, так и на длительный срок с возможностью досрочного расторжения, — советует эксперт.

В региональных банках можно открыть вклад на год с процентной ставкой 6,25–6,40%. А можно найти вклад со сроком на три — пять лет с выгодными условиями досрочного расторжения через один-два года. По таким договорам ставка может доходить и до 8% годовых, при досрочном расторжении после первого года она снизится до 6%, после второго — до 7%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В любом случае торопится бежать в банк не стоит. Под конец года кредитные организации стараются нарастить пассивы, поэтому самый интересный для вкладчиков — это четвёртый квартал, говорит Лашко.

Вполне возможно, что максимальная ставка по депозитам дойдёт до 5,5% годовых уже до конца июля и сможет закрепиться выше этой отметки. На текущий момент нет никаких предпосылок для того, чтобы ЦБ завершил цикл повышения ключевой ставки, поскольку Эльвира Набиуллина до сих пор уверена, что таким образом она сдерживает инфляцию. Поэтому с учётом ожидания роста ставки до 7% до конца года процентный доход по вкладам будет увеличиваться и дальше. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Напомним, 23 июля ЦБ в четвёртый раз в этом году поднял ключевую ставку. Шаг вышел непривычно большим — она выросла сразу на 1% до 6,5%. Эксперты предположили, что ставки по депозитам тоже должны вырасти. По мнению Когана, при желании вклад можно открыть и сейчас, ведь ожидание будет стоить части и без того небольшого процентного дохода для вкладчиков. А глобального влияния грядущие повышения ключевой ставки ЦБ на вклады оказать уже не смогут, полагает он.

Минимальный рост [ключевой ставки ЦБ] до конца года видится до уровня в 7%. Соответственно, рост ставок по депозитам может дойти до 6%, — прогнозирует эксперт.

Но многое будет зависеть от дальнейшей работы правительства по сдерживанию цен на продуктовом рынке, а также конъюнктуры мировых товарных бирж, которые в том числе влияют на итоговые цены для потребителей.