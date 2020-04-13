Глава ВТБ рассказал, сколько клиентов банка получили кредитные каникулы

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Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе с клиентами кредитной организации, пострадавшими от коронавируса, а также с гражданами, которые потеряли 30% и более своего дохода.

По словам главы ВТБ, кредитные каникулы получили за первую декаду апреля уже 40 тыс. клиентов. Таким образом банк с 31 марта начал поддерживать пользователей самых популярных своих продуктов — ипотеке, автокредитов и кредитов наличными, передаёт ТАСС.

При этом Путин обратил внимание Костина на необходимость поддержать малый и средний бизнес, а также усилить работу колл-центров и повысить функциональность доступа к услугам банка в Интернете. Президент подчеркнул, что это должно быть не на словах, а реально работать.

В России коронавирусом заболели уже 18 328 человек. За последние сутки число инфицированных возросло на 2558 человек. Не справились с болезнью 148 пациентов. В Москве, где больше всего заболевших жителей страны, сейчас 11 513 случаев COVID-19. 837 человек выздоровели, жертвами опасной болезни стали 82 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее поручил уточнить критерии компаний малого и среднего бизнеса.