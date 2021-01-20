Глава Visa предсказал рост доли безналичных платежей до 90%

https://static.news.ru/photo/a6154fbc-5bbd-11eb-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года. Такой прогноз дал гендиректор платёжной системы Visa в РФ Михаил Бернер.

Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%, — заявил РБК Бернер.

Он добавил, что в последние три года в России произошла «массовая цифровизация платежей», но далеко не все ресурсы исчерпаны. По его мнению, в ближайшие годы переход наличных платежей в безналичные продолжится, пусть и не такими темпами, как прежде.

Но всё равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года, — подчеркнул Бернер.

По данным Центробанка за девять месяцев 2020 года, доля безналичных операций в торговой рознице в РФ составила 69,4%. Регулятор прогнозирует, что за три-пять лет эта доля вырастет, но только до 75%.

В начале пандемии коронавируса Банк России снизил для магазинов комиссии за приём карт, а кредитным организациям рекомендовал обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной формы оплаты товаров и услуг. Бернер считает, что привычки, сформированные во время пандемии, у россиян останутся и «всё больше платежей будут делаться с помощью безналичных средств».

Как писал NEWS.ru, в России вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, ужесточающие контроль за наличными и безналичными операциями. Поправки к закону № 115 ужесточают контроль за наличными операциями свыше 600 тысяч рублей. Под обязательный контроль попадут почтовые переводы, снятие наличных и начисления на номера мобильных телефонов на сумму свыше 100 тысяч рублей. С 2022 года под усиленный контроль попадут наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.

Государство вынуждено было реагировать таким образом на рост теневой экономики в тот период, когда вырос дефицит бюджета России, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.