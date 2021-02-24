Гендиректор Wildberries Бакальчук вошла в список 15 богатейших россиян

https://static.news.ru/photo/2f3b8e06-76b6-11eb-8644-96000091f725_660.jpg Фото: Wildberries.ru

Основательница и генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук заняла 14-е место в рейтинге богатейших граждан РФ, судя по показателю Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывает информационное агентство Bloomberg. По его данным, состояние главы Wildberries в настоящее время равняется $10,9 млрд. Бакальчук является самой богатой женщиной России.

С начала 2020 года предпринимательница увеличила своё состояние на $1,85 млрд, или на 20%. В глобальном рейтинге богатейших людей она находится на 205-м месте.

Оборот Wildberries за 2020 год вырос вдвое и составил 437,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось более чем на $15,2 млрд. Причиной этого стал обвал акций Tesla 22 февраля. После этой коррекции состояние Маска оценивается в $183 млрд, он уступил звание самого богатого человека Земли Джеффу Безосу, основателю Amazon. Состояние последнего по BBI оценивается в $186 млрд.