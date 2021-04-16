Ген бедности: россиянам рассказали, как избавиться от советского мышления

https://static.news.ru/photo/5f5807f2-9f2b-11eb-a2bf-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press

Отношение к финансам определяется у человека с детства: родители закладывают первые кирпичики в сознание ребёнка, считают психологи. Финансовые аналитики согласны с таким мнением, но признают, что есть шанс изменить своё отношение к деньгам, если постоянно учиться финансовой грамотности и управлять своими активами.

Психолог Екатерина Павленко в беседе с агентством ПРАЙМ рассказала , что многие родители изначально дают детям неправильную установку: «больших денег честным трудом не заработать, думать о деньгах — плохо, радуйся тому, что есть». Некоторые люди, когда вырастают, отказываются от неё, а другие, так и продолжают жить в заданных рамках.

Директор по развитию «TONNEX Group» Василий Лавров поддержал психолога, отметив, что уже в 8–9 лет дети ориентируются на своё окружение, действуют в рамках заданного родителями вектора.

Поэтому мы и не меняемся. Бедные, так же как и «средние», не станут богатыми. А богатые и средний класс не станут бедными, — считает он.

Он напомнил, через какую колоссальную трансформацию прошло наше общество, когда развалился СССР. Огромные капиталы лежали под ногами у людей, но в итоге достались самым ловким и везучим. Многие так называемые «скоробогачи» не были способны управлять такими деньгами и в итоге, потеряли всё.

Впрочем, из этого можно сделать и другой вывод: чтобы управлять богатством, нужно этому учиться. Правда, предупреждают финансисты, часто приходится идти на жертвы и учиться договариваться со своими жизненными ценностями.

Психолог Пётр Галигабаров призвал научиться строить нужные контакты. Не меньшую роль играет образование — учиться надо постоянно, всю жизнь. По мнению основательницы проекта Capital Acceleration System Виктории Староватовой, создание личного капитала требует финансовой осмысленности, дисциплины, настойчивости и знания законов движения капитала.

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