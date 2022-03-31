Путин наделил Газпромбанк полномочиями при расчётах за газ в рублях

Президент России Владимир Путин избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компания при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее российский лидер направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее — уполномоченный банк. — NEWS.ru), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ, — сказано в сообщении.

Ранее Путин подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что, если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

Президент подчеркнул, что, если такие платежи не будут производиться, то это будет считаться неисполнением обязательств покупателя по газовым контрактам, в результате чего действующие контракты будут остановлены. «Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», подчеркнул Путин.