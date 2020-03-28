https://static.news.ru/photo/3efb6ff8-7150-11ea-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработная плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО «Газпром» в 2019 году значительно сократились для основного управленческого персонала компании по сравнению с предыдущим годом.

Это следует из годовой отчётности «Газпрома» по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в 2019 году члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. рублей. Годом ранее это сумма составила 3 млрд 362 млн 403 тыс. рублей. Почти столько же управленцы получили и в 2017 году — 3 млрд 268 млн 992 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чистая прибыль компании «Газпром», больше половины акций которой принадлежит государству, в 2019 году сократилась на 30,3%. Выручка после вычета НДС, акцизов и обязательных платежей снизилась на 8,1% — до 4,76 трлн рублей. Чистая прибыль упала до 651,1 млрд.