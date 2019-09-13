Франция выступила с идеей создать в ЕС государственную цифровую валюту с целью защиты своего финансового суверенитета. Такое предложение озвучил замглавы министра финансов страны по прибытии на неформальную встречу министров экономики государств ЕС.
По его словам, также необходимо запретить в ЕС использование криптовалюты Facebook. Эти и другие инициативы уже вынесены на заседание Еврогруппы, отмечает
Ранее News.ru писал, что темпы роста мировой экономики оказались ниже прогнозов МВФ. В фонде пояснили, что на них негативно отражаются геополитические риски, торговые споры и политическая неопределённость.