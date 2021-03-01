Forbes: Шарапова вошла в топ-10 богатейших self-made женщин России

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Рейтинг россиянок, заработавших своё состояние самостоятельно, составил Forbes. В десятку попала теннисистка Мария Шарапова, на счетах у которой около 200 миллионов долларов. При этом 33-летняя спортсменка, завершившая карьеру в 2020 году, лишь десятая в списке.

Первое место занимает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценили в 10,1 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга self-made оказалась частный инвестор Ольга Белявцева F 180 с оценкой состояния в 550 млн долларов, — сказано в материале издания.

В топе-3 зампредседателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова с состоянием 475 млн долларов.

Ранее Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. Теннисистка собирается замуж за друга принца Гарри Александра Гилкса, писал NEWS.ru. Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом, подписала снимок в Instagram Шарапова.