Forbes оценил состояние бывшего замминистра связи почти в $10 млрд

https://static.news.ru/photo/9f4753f8-8e42-11eb-b6f3-96000091f725_660.jpg Денис Свердлов Фото: digital.gov.ru

Состояние бывшего замглавы главы Минкомсвязи и экс-директора Yota Group Дениса Свердлова приблизилось к $10 млрд. Это произошло после листинга ценных бумаг основанной им британской компании Arrival, которая занимается производством электрического транспорта.

Forbes оценивает состояние Свердлова $9,8 млрд, он может попасть в топ-20 богатейших россиян в рейтинге издания.

Компания Arrival разместила акции на бирже Nasdaq 25 марта после слияния с американской CIIG Merger Corp. Стоимость компании оценивается в $13,6 млрд.

Свердлов основал компанию в 2015 году. Arrival планирует к 2024 году построить 31 завод по производству электрического транспорта. В отличие от Tesla Илона Маска, который делает ставку на крупные фабрики, считая, что они позволяют снизить производственные затраты, Arrival намерена управлять сетью небольших производств, рассчитанных на поставку автобусов или грузовиков клиентам, находящимся относительно близко к производству.

Arrival намерена продавать электротранспорт по ценам, эквивалентным дизельному и бензиновому. Это стало возможным из-за экономии веса за счёт алюминиевого шасси и панелей кузова, сделанных из запатентованных композитов. Такое решение позволяет использовать более дешёвые и меньшие по размеру аккумуляторные батареи, являющиеся самой дорогой частью электромобилей.

Ранее, как писал NEWS.ru, о том, что Свердлов, основавший после ухода из правительства стартап Arrival, в ближайшее время может пополнить список богатейших людей планеты, сообщало агентство Bloomberg. Как отмечало агентство, Arrival анонсировала начало испытаний электромобилей на дорогах уже в этом году. К 2024 году компания намерена открыть 31 небольшой завод по производству своего транспорта, а прибыль предполагается начать получать гораздо раньше.