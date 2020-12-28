Forbes назвал самых обедневших в 2020 году российских миллиардеров

Первое место по финансовым потерям в уходящем году среди российских миллиардеров занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За год его состояние снизилось на $4 млрд. В основном это было связано с падением котировок акций «Лукойла».

По данным рейтинга, опубликованного журналом Forbes, второе место по убыткам у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Его состояние уменьшилось на $3,5. Сам Михельсон жаловался, что в марте цены на нефть достигли «дна».

Третье место занял владелец долей в «Новатэке» и СИБУРе Геннадий Тимченко. Его активы сократились на $2,3 млрд. В десятку также вошли совладелец «Лукойла» Леонид Федун, владелец группы компаний «Самфар» Михаил Гуцериев, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, а также Игорь Алтушкин, Владимир Богданов, Год Нисанов и Зарах Илиев.

Эксперты издания составили рейтинг, сравнив данные по 2019 и 2020 году.

Ранее член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов возглавил рейтинг Forbes как самый разбогатевший в 2020 году россиянин. Семье Керимова принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс», его состояние за год выросло на $11,56 млрд.