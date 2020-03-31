https://static.news.ru/photo/c8d7b23e-3593-11ea-a7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба России с 1 апреля 2020 года будет автоматически получать от банков информацию об открытии и закрытии электронных кошельков россиян.

Кроме того, ФНС сможет запросить доступ к данным по операциям на электронных счетах таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal, QIWI Кошелёк и других.

Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счёте в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя, — сообщили в РБК.

Изменения в Налоговый кодекс вступают в силу 1 апреля 2020 года. До этого налоговая могла получить доступ только к информации по банковским счетам, однако теперь ФНС получит доступ к информации персонифицированных электронных кошельков. Причём норма касается аккаунтов и с упрощённой идентификацией пользователя, и с расширенной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому вводится налогообложение процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.