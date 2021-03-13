ФНС призвала добросовестных граждан не бояться доступа к банковской тайне

https://static.news.ru/photo/26e3bca2-84e8-11eb-85dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доступ Федеральной налоговой службы к банковской тайне используется только для упреждения ухода от налогов и никак не скажется на добросовестных плательщиках.

Изменения <...> вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФНС.

В ведомстве отметили, что все сведения, составляющие налоговую тайну, имеют специальный режим доступа и хранения. Также в ФНС подчеркнули, что непосредственный доступ к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрен. Режим получения таких сведений остался прежним — с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или главы ФНС при проведении налоговых проверок.

С 17 марта российские налоговые органы будут иметь расширенный доступ к банковской тайне, сообщал NEWS.ru. Кредитные организации должны будут предоставлять по запросам ФНС копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счетов и заявлений об их закрытии и другие документы и сведения. Отвечать на соответствующие запросы банки должны в трёхдневный срок.