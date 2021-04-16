Финский банк в Москве лишили лицензии

https://static.news.ru/photo/b683907c-9e96-11eb-ba70-96000091f725_660.jpg Фото: nordea.com

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у российского представительства финского банка Nordea. Он занимал 141-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Банк России приказом аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Нордеа Банк» АО «Нордеа Банк» (рег. № 3016, г. Москва). Основанием послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации, — говорится в сообщении регулятора.

АО «Нордеа Банк» является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Как передаёт РБК, в декабре 2020 года стало известно, что финская банковская группа Nordea закрывает свой банк в России в связи с решением сосредоточить свою деятельность в Скандинавском регионе.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» из Екатеринбурга. «Нейва» неоднократно нарушала федеральные законы, в отношении банка ранее вводились ограничительные меры на осуществление ряда операций. Также регулятор уточнил, что в банке проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. В настоящее время в банке назначена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Также была отозвана лицензия у коммерческого банка «Интерпромбанк». По итогам 2020 года кредитная организация получила убыток в 3,9 млрд рублей, что составило 57% от величины её капитала.