Финансист назвал опасные варианты инвестиций

Для инвестора самым главным врагом является финансовая неграмотность, которая может привести к неудачному варианту вложения средств. Худший из них — финансовая пирамида. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Он пояснил, что финансовая пирамида представляет собой заранее убыточный и мошеннический проект. Крах пирамиды оборачивается потерей средств и болезненным опытом для инвесторов. Однако граждане усугубляют ситуацию тем, что для инвестиций в подобные проекты продают жильё и берут кредиты.

Специалист добавил, что все финансовые пирамиды одинаковы. Нет разницы между вложением средств в одну или несколько. Риск всегда одинаков, и результат — тоже.

Собеседник агентства также отметил, что нельзя считать надёжными инвестиции в виде займов физическим или юридическим лицам. Он подчеркнул , что важен не только ожидаемый доход от вложения денег, но и возможности инвестора по их возврату.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в случае ускорения инфляции в мире ни одна валюта не будет защищённой. В этом случае лучше вкладываться в качество своей жизни или в материальные активы. Например, в образование, здоровье, недвижимость, драгметаллы.