Финансовый аналитик оценил надёжность банковских вкладов

Банковские вклады не больше 1,4 млн рублей — один из самых надёжных способов вложения, сообщил ведущий аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров изданию АБН. Именно такая сумма установлена как максимальная Агентством по страхованию вкладов. Специалист также отметил, что неизвестно, как изменится реальная стоимость рубля.

Следующий вопрос заключается в том, будет ли уменьшаться реальная стоимость денег. Пока ставки во многих банках находятся на уровне ключевой ставки либо его превышают, а также достигают прогнозируемого уровня инфляции в годовом выражении. <...> Если рынок открывают после разморозки золотовалютных резервов ЦБ, может быть, доллар бы стоил 70 рублей, мы не знаем, какова была бы картина в этом случае, — сказал Александров.

Он добавил, что можно рассмотреть и вложение в золото. Некоторые банки позволяют приобретать драгоценный металл только на крупные суммы, но можно купить золотые монеты.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает отмену уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов, полученных по банковским вкладам в 2021–2022 годах. Кроме того, он содержит изменения в правилах налогообложения доходов по вкладам после 2022 года.