Европейские финансисты сообщили о падении доходов россиян на четверть

https://static.news.ru/photo/705bd29e-92f7-11eb-9f93-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы россиян за год в среднем снизились на 24%. Об этом говорится в исследовании потребительских рынков развивающихся стран швейцарского финансового конгломерата — банка Credit Suisse.

Несмотря на правительственные меры, принятые для облегчения экономического кризиса, вызванного пандемией, многие респонденты пережили резкое падение доходов за последние 12 месяцев. Почти пятая часть из них сообщила о снижении доходов более чем на 20%. Это не имеет аналогов за 10-летнюю историю наших наблюдений, — говорится в исследовании.

Эксперты опросили 14 200 респондентов из восьми развивающихся стран: Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции, из них 1519 — россиян. В Таиланде они зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии — более 45%, менее всего доходы упали у жителей Китая — на 10%. Более всего в развивающихся странах от пандемии пострадала молодёжь от 18 до 29 лет.

79% опрошенных россиян сообщили, что пандемия подтолкнула их к накоплению средств, при этом наращивать количество сбережений выразили желание только 55% респондентов. Аналитики также отметили, что из всех опрошенных жителей развивающихся стран в России самый высокий показатель тех, кто не беспокоится о своём здоровье в связи с коронавирусом (28%), и самый низкий — тех, кто готов вакцинироваться от этой инфекции (30%).

Как писал NEWS.ru, в России за время пандемии коронавируса вдвое выросла доля бедных среди бездетных семей. Об этом говорится в аналитическом докладе экспертов ВШЭ. Среди семей с детьми доля бедных россиян, наоборот, сократилась с 32 до 24%. Этому способствовали выплаты от государства семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет. По мнению экономистов, из бюджета компенсировали около седьмой части «выпавших» денежных доходов и более трети прироста уровня бедности, однако этот эффект оказался весьма краткосрочным. Уровень бедности всё равно выше того, что был до пандемии, отмечают эксперты.