https://static.news.ru/photo/acdde7b8-2d4d-11ea-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансисты предрекают российскому рублю укрепление в начале 2020-го. Во втором полугодии ситуация с курсом может осложниться. При этом стоимость доллара и евро не претерпит серьёзных изменений.

Валюта РФ, по мнению экспертов, зависит от сотрудничества США и Китая, колебаний цен на нефтепродукты и действий ЦБ РФ, а также от притока капитала в национальное производство России, пишет RT.

В начале 2020-го доллар подешевеет до уровня ниже 62 рублей. Позже показатели могут постепенно вырасти до 61–65 руб. Курсу евро предсказывают цену ниже 69 рублей, а в течение 2020 года курс будет приблизительно 68–71 руб., считает портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти в 2020 году будут определять геополитика, торговые войны и возможный выход стран из сделки ОПЕК+, считают эксперты. Многие сходятся во мнении, что цена, скорее всего, не будет опускаться ниже психологической отметки в $50 за баррель, однако сколько именно будет стоить чёрное золото, оценивают по-разному.