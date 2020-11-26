Финансист рассказал, пора ли менять доллары на евро

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Долларовые накопления стоит направить не на покупку евро, а на создание мультивалютной корзины, считает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

Самый лучший вариант — это мультивалютная корзина, состоящая из евро, британского фунта, швейцарского франка и китайского юаня, — сказал эксперт NEWS.ru.

Марчинский отметил, что фунт стерлингов был сильно недооценён, так как экономика Великобритании находилась под сильным давлением в связи с длительными переговорами по Brexit. Швейцарский франк по праву считается самой надёжной валютой в мире, которая пользуется спросом как защитный актив в периоды нестабильности в мировой экономике.

Только менять валюту нужно не в обменниках, а делать это через валютную секцию биржи. Потому что в обменных пунктах придётся заплатить 5–10% комиссии, — предупредил эксперт.

В целом, по его словам, относительно других резервных валют доллар продолжит своё снижение, так как «настроения инвесторов относительно доллара очень негативные». Суперобвала никто не ждёт, однако прогноз по доллару негативный — американская валюта будет находиться под давлением, резюмировал Марчинский.