Финансист рассказал, как приумножить личные капиталы

https://static.news.ru/photo/d3892a28-61ca-11eb-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что инвестировать можно в различные инструменты — валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Однако главное, по его словам, не забывать о соотношении «выгода-риск» — чем выше возможная прибыль, тем больше шансов всё потерять.

Эксперт считает самыми рискованными вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые показывают резкие в краткосрочном периоде колебания, сообщает агентство ПРАЙМ.

Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ретейл) или покупка валюты, — отметил Иванов.

Самым консервативным видом инвестиций, кроме покупки валюты, он также назвал приобретение золотых и серебряных монет. По мнению эксперта, подобные вложения защищают рублёвые средства от девальвации. В долгосрочной перспективе можно иметь средний, но постоянный доход без угрозы потери прибыли.

В любом случае для инвестора важно разбираться в фондовом рынке и не вкладывать деньги в то, в чём он не понимает, подчеркнул Иванов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для оценки эффективности накоплений необходимо в первую очередь определиться с поставленными целями, сроками и ликвидностью вложений. Так считает старший преподаватель кафедры банковского дела частного вуза Дмитрий Ферапонтов. Среди наиболее безопасных и низкодоходных способов накопления эксперт назвал банковские вклады в рублях.