Финансист рассказал, на что пустить последние деньги

https://static.news.ru/photo/6bcd368a-a488-11eb-8c9a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева заявила, что, прежде чем инвестировать последние деньги, необходимо определить, какие именно средства таковыми являются. По её словам, от этого зависит стратегия по их вложению, сообщает агентство ПРАЙМ.

Афанасьева считает , что можно считать последними деньгами расчёт, полученный перед выходом на пенсию. И если человек прежде никогда не копил и не инвестировал средства, ему лучше не вкладываться в опасные инвестиционные инструменты. Следует выбрать консервативную стратегию. Например, купить облигации и научиться страховать сбережения от курсовых колебаний.

В ситуации, когда последними деньгами является финансовая подушка безопасности, их лучше положить на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и не тратить. При этом продолжать зарабатывать «на жизнь».

Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие «последние деньги» нерационально. Деньги на ИИС, как и в первом случае, размещаем в надёжные облигации и страхуем от роста доллара к рублю. В любой момент их можно забрать вопреки суеверию, что деньги на ИИС должны лежать три года, — подчеркнула финансист.

Ранее стало известно, что увеличивать накопления на депозите можно, используя «сложный процент» или «вклад с капитализацией». Об этом рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин. Эксперт объяснил, что в подобных случаях банки традиционно указывают ставку с учётом капитализации и без неё.