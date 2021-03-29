Финансист рассказал, когда надо срочно продавать ценные бумаги

https://static.news.ru/photo/cde9dfa6-836b-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Обозначить персональные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа рекомендует при покупке ценных бумаг глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. По мнению эксперта, ориентировочная цена необходима, чтобы не допустить больших убытков.

В интервью агентству ПРАЙМ Тарасова пояснила , что ещё одной причиной продажи акций являются внутренние события компании: аварии на производстве, изменение дивидендной политики.

Или отчётность: если несколько кварталов подряд плохие отчёты или же появляются сообщения об убытках, превышающих прибыль за весь прошлый год, бумагу лучше продать, — сказала эксперт.

Также важным является фактор переоценки акций определённых компаний. Если можно предположить, что бумаги сильно перекуплены и не отвечают рыночной стоимости, в случае просадки инвесторов они могут потерять прибыль.

Таким образом, просчитав все эти факторы, следует определить для себя, когда есть смысл выходить из позиций, а когда бумаги ещё можно держать на руках. Кроме того, следует оценивать риск обвала фондовых рынков, о котором также сообщает ряд показателей.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по инвестициям назвал лучший антиинфляционный актив.