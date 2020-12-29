Финансист рассказал, когда и как заработать на рубле

https://static.news.ru/photo/505ebef6-4a28-11eb-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что размещение рублёвых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки. По его словам, в настоящее время они снизились до 4,2%, что ниже инфляции, которая достигла отметки 4,5%.

Эксперт отметил, что на отечественной валюте можно заработать, используя депозиты и колебания её курса, сообщает агентство ПРАЙМ.

Если Центробанк России перейдёт к ужесточению кредитно-денежной политики, начнёт увеличивать ключевую ставку, это приведёт и к росту средних ставок по депозитам в банках, — пояснил Иванов.

Разместив рублёвые средства на депозите, можно заработать при уровне процентов, превышающем размер инфляции. Однако это возможно при стабильном уровне инфляции и курсе национальной валюты. Сейчас же рубль всё время теряет к доллару и евро, а значит, проще заработать на колебаниях курса.

Делать это следует грамотно. Иностранную валюту лучше приобретать на пике падения (при курсе доллара на отметках 73–75 рублей, евро — на уровне ниже 90 рублей), а затем продавать. Получите дополнительную рублевую прибыль, отметил эксперт. Затем, считает он, можно повторить комбинацию уже с большей суммой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доллар на первых в 2021 году торгах Московской биржи будет стоить 74,7 руб., евро — 90,8 руб. Такое мнение озвучил главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. Первые торги состоятся 4 января. И на этот момент общее настроение инвесторов пока остаётся позитивным, считает эксперт. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации.