Финансист рассказал, когда банк списывает деньги с вклада

https://static.news.ru/photo/f53b2140-6421-11eb-a729-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что банк может забрать себе часть вклада клиента, такое право вытекает из Гражданского кодекса.

Так, арест счетов возможен, если в отношении вкладчика по решению суда открыто исполнительное производство, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Вклад признаётся имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать, — добавил Дорофеев.

Такая же ситуация ждёт тех вкладчиков, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, чем начать процесс списания долга по всем правилам.

Проблемы с вкладом могут возникнуть и в случае банкротства банка. Клиент сможет получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Всё, что выше этого лимита, придётся отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сейчас инвестировать в акции, облигации федерального займа или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты. Так, по словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги прекратили носить сберегательную функцию. Хранить сбережения можно в банковских вкладах, но только в пределах застрахованного депозита, полагает он.