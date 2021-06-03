Финансист рассказал, как накопить на «безбедную старость»

https://static.news.ru/photo/5a288418-c4d4-11eb-a5f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, какой доход позволит накопить на «безбедную старость». В регионах уровень жизни разный, поэтому после выхода на пенсию уровень дохода россиянина должен быть не ниже уровня потребления, сообщает агентство ПРАЙМ.

Логика пенсионных накоплений очень проста — чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции, — пояснил Русецкий.

Он уточнил, что не отказывать себе в привычном после выхода на пенсию можно будет, если с 25 лет человек станет инвестировать 11–15% от зарплаты. Портфель должны будут составлять облигации (на 20%) и российские акции (на 80%).

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