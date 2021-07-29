Финансист объяснила, как может возникнуть просрочка по кредиту

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова объяснила, как даже самые добросовестные заёмщики могут испортить себе кредитную историю. Люди, которые берут кредиты, не понимают, к примеру, нужно ли платить за обслуживание, пишет радио Sputnik.

Могут возникать проблемы с датой погашения кредита. Многие, например, платят с банковского счёта в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счёт банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка, — объяснила Смирнова.

Также заёмщики могут неверно рассчитать срок льготного периода без процентов. В таких случаях, когда возникают проблемы с погашением, эксперт советует немедленно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации долга, пересмотра срока и структуры погашения кредита. Можно ещё запросить кредитные каникулы или отсрочку выплаты процентов.

В идеале, отметила финансист, на выплату по всем долговым обязательствам должно уходить не более 30% ежемесячного дохода.

Ранее сообщалось, что кредитные пузыри возникают из-за того, что нет правильной системы регулирования кредитных отношений. Если они продолжат стремительно расти, то это негативно отразится на экономике страны.