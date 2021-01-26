Финансист объяснил выгоду евро перед долларом

https://static.news.ru/photo/817179b2-602f-11eb-bb9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%.

В 2021 году инвесторам следует ждать похожего тренда, отметил эксперт в беседе в агентством ПРАЙМ. Он добавил, что считает причиной доходности евро вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют. При этом американский доллар в ближайшее время может оказаться под давлением из-за фискальных программ, реализуемых в США.

Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдёт довольно жёсткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2–1,3, — уверен Тузов.

Он подчеркнул, что при хранении валют важна диверсификация. Нивелировать возможные колебания доллара или рубля можно, если составить портфель из нескольких валют, уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам. Об этом заявил управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. По его словам, для Джо Байдена станет определяющим стимулирование американской экономики. Поэтому можно ожидать продолжения вливания дешёвой долларовой ликвидности на рынок, отметил финансист.