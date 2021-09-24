Финансист объяснил отказ от части денег в РФ

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне всё чаще отказываются от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. Тенденция появилась из-за коронавируса, когда выросла роль безналичных платежей, отметил финансист в интервью радио Sputnik.

В крупных населённых пунктах у нас отказ от наличных денег практически произошёл, — подчеркнул Достов.

Он пояснил, что в среднем количество безналичных платежей уже превышает 70%. При этом финансист считает, что хотя наличных денег будет все меньше и меньше, они останутся — чем-то надо будет помогать детям и что-то оставлять как чаевые.

Ранее стало известно, что основным преимуществом введения в оборот цифрового рубля станет существенное удешевление производства новой валюты. С появлением в России электронной формы денежных средств отпадёт надобность в дополнительных затратах на инкассацию, печатание банкнот и регистрацию, сообщил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.