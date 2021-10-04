Финансист объяснил, когда следует забирать деньги из банка

Доходность банковского вклада зависит от срока его размещения в банке, и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года. Снимать свои деньги лучше всего в срок, отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством ПРАЙМ.

Чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но, если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки, зачастую в них «зашивается» инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита, — пояснил эксперт.

Он считает, что наибольший доход дают вклады, размещённые на срок от 3 до 12 месяцев, поскольку данный период времени позволяет спрогнозировать изменения ключевой ставки.

По мнению Когана, суммы особой роли не играют, а вот досрочное снятие средств приведёт к потерям: если банк не «штрафует» клиента на проценты целиком, их объём существенно уменьшается.

Ранее стало известно, что россияне всё чаще стали обращать внимание на инвестиции как возможность увеличения своих накоплений. Граждане обращают внимание на вариант со вкладами в иностранной валюте. Однако его нельзя назвать удачным. Об этом рассказал директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Как отметил эксперт, повышение биржевых цен на нефть привело к укреплению курса рубля и росту российского рынка акций.