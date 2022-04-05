Финансист назвала лучшее время для выхода из доллара

Заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко заявила, что в ближайшие месяцы следует выйти из доллара, тем, для кого американская валюта была способом обезопасить накопления от инфляции. Тем, кто хочет заработать на колебаниях курсов, следует задуматься о покупке других валют, например, турецкой лиры, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за её темпами, — пояснила Бондаренко.

Она добавила, что от доллара можно не отказываться, если его выбирали для валютных накоплениях, или нужны средства, например, на отпуск. Продажа доллара сейчас и покупка потом обернётся расходами на конвертацию, подчеркнула финансист.

Ранее стало известно, что центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам начать взаимодействие с МВД по выявлению нарушений в валютной сфере. Речь идёт о купле-продаже иностранной валюты в обход банков. Поскольку теневая продажа угрожает «стабильности внутреннего валютного рынка», с ней необходимо бороться, отметили в ФНС.