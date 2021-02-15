Финансист назвал сумму вклада, позволяющую жить на проценты

https://static.news.ru/photo/33e73f04-5f3e-11e9-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Сумма вклада, позволяющая поддерживать ежемесячный доход для семьи из четырёх человек на уровне 100 тысяч рублей, должна составлять не менее 12 миллионов. Об этом рассказал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

В интервью агентству ПРАЙМ Ревенко рассказал , что для получения ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни семьи из четырёх человек, последние 10 лет на банковском вкладе должно было бы находиться более 12 миллионов рублей. При этом ежемесячное снятие процентов обрекает вклад на обесценивание, поскольку 12 миллионов в 2010 и 2020 годах — это совершенно разные суммы.

При этом в 2021 году получить ежемесячный процент по вкладу в районе 100 тысяч рублей, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%. При этом средняя доходность депозита составила 4,5% годовых.

В качестве альтернативы банковским вкладам эксперт называет рынок ценных бумаг и покупку недвижимости.

Ранее NEWS.ru писал, что слабая отечественная валюта позволяет увеличить доходы в российский бюджет. Данный фактор следует учитывать в связи с тем, что расходы федерального бюджета, включая социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей — в долларах.