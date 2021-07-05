Финансист назвал лучшее время для скупки доллара

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян заявил, что сейчас лучшее время для перевода сбережений в американскую валюту. Обладателям долларов он посоветовал не тратить их до осени, сообщает агентство ПРАЙМ.

Финансист отметил , что доллар начал укрепляться, когда развеялись ожидания от саммита РФ и США, не принёсшего глобальных изменений.

Ещё в начале лета были ожидания, что на лето рубль закрепится в диапазоне 70–72 рубля за доллар, но сейчас очевидно, что российская валюта перешагнула этот барьер, — подчеркнул Григорян.

Он считает, что в настоящее время рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана. Однако когда этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползёт вниз. По прогнозам Григоряна, осенью за доллар будут давать 74–76 рублей.

Эксперт назвал самым непредсказуемым фактором для курса рубля пандемию. Улучшение ситуации с вакцинацией может привести к курсу на уровне 71–72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению Григоряна, маловероятен.

Ранее стало известно, что американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.