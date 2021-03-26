Финансист назвал активы для сохранения сбережений

https://static.news.ru/photo/23aacf62-8e8e-11eb-9a67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что в настоящее время не рекомендует открывать банковские депозиты, поскольку они не защищают даже от растущей инфляции. По его словам, лучше остановиться на покупке иностранной валюты.

Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трёх валютах — рублях, долларах и евро, с большей долей российской валюты, — отметил Кричевский в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что также сохранить и приумножить сбережения поможет покупка драгметаллов, ОФЗ или коммерческой недвижимости, которую можно сдавать в аренду.

Все остальные активы и виды вложений — это кейсы, где можно потерять приличную долю капитала. Поэтому многое зависит от того, каким процентом сбережений инвестор готов рискнуть, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финансовая «подушка безопасности» позволяет чувствовать себя увереннее в непредвиденной ситуации. Оптимальным будет запас средств на полгода. Финансовый консультант Денис Ушаков рассказал, как их накопить. По его словам, первым делом необходимо оценить свои траты и определить, какие являются обязательными, а от каких в критической ситуации можно отказаться.